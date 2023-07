Evakuierungsübung ging fast zu realistisch über die Bühne

Es war kurz nach 13 Uhr als ein „Mob“ aus linken Demonstranten sich mit Transparenten vor der BH versammelt hatte. Und ein Sprecher lautstark, mit Megaphon bewaffnet, und unter dem Gejohle seiner Truppe die Beamten der BH aufforderte aus dem Amtsgebäude zu kommen. Gespielt wurden die Demonstranten von Mitgliedern des Österreichischen Bundesheeres. Einige von ihnen entfernten die Landesflagge vom Fahnenmast, rasch war ein Großaufgebot der Polizei zur Stelle.

Während im Gebäudeinnern die Mitarbeiter versuchten, die Flucht in sichere Räumlichkeiten anzutreten, war davor Deeskalation angesagt. Eine schwierige Angelegenheit, zumal einige Demonstranten zu in weißer Farbe getränkten Klopapierrollen griffen und diese auf die Polizisten warfen. Der eine oder andere Volltreffer sorgte dabei augenscheinlich für wenig Begeisterung. Es kam auch zu Schubsereien und Drängereien. Ein Demonstrant landete sogar am Boden. Eine Übung, die mehr als realistisch für die Außenstehenden war.

Schließlich konnte die Demo dann aber doch noch friedlich aufgelöst werden. Am Ende gab es auch Shakehands mit den von den Klopapierrollen getroffenen Polizisten.

Auch Roland Scherscher, Leiter des NÖ-Verfassungsschutzes, machte sich vor Ort ein Bild. Die Erkenntnisse werde man erst analysieren und die Schlüsse daraus ziehen. Mit dem Vorgehen seiner Beamten zeigte er sich aber zufrieden.