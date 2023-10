Aufregung in Ternitz Zuerst die Familie, dann die Polizei attackiert

Der Rabiate musste kurzfristig festgenomen werden. Foto: Shutterstock, ArtOlympic

Werbung Jetzt reinklicken und ansehen! Anzeige Habt ihr schon unsere neuesten Videos und TV-Beiträge gesehen?

M it einer kurzfristigen Festnahme eines 43-Jährigen durch die schnelle Eingreiftruppe der Polizei und einem Betretungsverbot endete am Sonntagabend ein Einsatz der Exekutive in Ternitz. Es war das heuer bereits das 120. Betretungsverbot im Bezirk Neunkirchen!