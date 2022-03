Neunkirchner Stadtspitze forderte Danovs Rücktritt

Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Karl Nehammer oder Vizekanzler Werner Kogler und noch einige mehr – für FPÖ-Gemeinderätin Regina Danov sind die demokratisch gewählten Politiker die „größten Verbrecher Österreichs“. Ihr Posting, das sie auf Facebook anlässlich der Gemeinderatswahlen in Tirol geteilt hatte, sorgt für große Aufregung. ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer und Grüne-Vizebürgermeister Johann Gansterer forderten deshalb am Freitag ihren Rücktritt.

DerMann Anzeige Traditionsbäckerei jetzt auch in Wimpassing

„Dieses Posting ist auf das Schärfste zu verurteilen und ich weise die Aussagen entschieden zurück. Der Inhalt ist nicht nur höchst verwerflich, sondern für mich auch strafrechtlich bedenklich. Deshalb fordere ich Regina Danov zum Rücktritt auf und ihre beiden Kollegen im Gemeinderat, dass sie sich von ihr distanzieren sollen“, ist Herbert Osterbauer empört. Für ihn sei damit ein neuer Tiefpunkt erreicht, der ihn darin bestärke, dass man mit Danov nicht zusammenarbeiten könne.

Und auch Johann Gansterer schlägt scharfe Töne an: „Das ist eine absolute Grenzüberschreitung und eines Mandatars der Stadt nicht würdig. Deshalb kann ich mich den Rücktrittsforderungen des Bürgermeisters nur anschließen!“ Gerade als jemand mit Vorbildfunktion sollte man sich gut überlegen, was man in sozialen Netzwerken postet. Von einem neuen Tiefpunkt, der erreicht wurde, spricht auch SPÖ-Stadtrat Günther Kautz: „Mehr will ich dazu gar nicht sagen, weil man dieser Frau überhaupt keine Bühne bieten sollte!“

Ungewöhnlich leise gibt man sich bei der FPÖ. Danov, die nach Beginn der NÖN-Recherchen ihr umstrittenes Posting, das tagelang öffentlich zu sehen war, entfernt hat, spricht von einer unüberlegten und unangebrachten Tat: „Wenn ich einen Fehler mache, der aus der Emotion einer Mutter über die ‚Zustände im Land‘ geschehen ist, dann kann ich mich auch dafür entschuldigen, das gehört auch zur Politik.“

Ihr Posting habe nichts mit Neunkirchen zu tun, sondern spiegle aus ihrer Sicht den Unmut über die Bundespolitik wieder, wo etwa Kinder- und Jugendpsychiatrien voll seien, weil Kinder unter den überzogenen Maßnahmen leiden und oft keine Perspektive im Leben mehr sehen würden: „Ich habe vielleicht ein überzogenes Posting abgesetzt, das mag sein, aber den ‚Tiefpunkt‘ hat vielmehr unsere Bundesregierung erreicht, die die Verantwortung für unser Land trägt und deshalb den Weg für Neuwahlen freizumachen hat.“ Für einen Rücktritt sieht sie jedenfalls keinen Grund. Den sah auch Osterbauer am Montag nicht mehr: „Sie hat sich entschuldigt, ich ziehe die Forderung zurück!“

Parteikollege Helmut Fidler, der seit einiger Zeit beruflich in Frankreich weilt, möchte aus der Ferne „keine guten Tipps“ geben, meint aber, dass er den direkten Kontakt mit der Bevölkerung wichtiger als jenen über Facebook erachte. Den Rest bevorzuge er, parteiintern zu kommunizieren.

Unwürdiges Schauspiel

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden