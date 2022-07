Bezirk Neunkirchen: Blutspender dringend gesucht

Werbung

Großes Aufsehen hat kürzlich die Meldung des Roten Kreuzes, wonach ein Engpass an Blutkonserven besteht, verursacht. Ist es doch in Österreich scheinbar eine Selbstverständlichkeit, dass immer in ausreichender Zahl Blutprodukte verfügbar sind. Daher sind das österreichische Gesundheitssystem und insbesondere das Rote Kreuz, welches die Blutspendeaktionen durchführt und die Spitäler mit Blut beliefert, auf die freiwilligen Blutspender angewiesen.

Der Geschäftsführer des Roten Kreuzes Neunkirchen, Horst Willesberger, erklärt dazu im NÖN-Gespräch: „Ich glaube, dass jetzt wieder viele Operationen durchgeführt werden und die Leute aber noch zurückhaltend sind. Das ist momentan eine schlechte Konstellation. Trotzdem ist gerade jetzt Blut spenden sehr wichtig. Ich unterstütze den Aufruf der Blutspendezentrale zu 200 Prozent!“

Willesberger betont auch, dass nur etwa drei Prozent der potenziellen Spender erreicht werden können und diese Zahl seit Jahren stagniert. Hier könnte seiner Meinung nach angesetzt werden. Aber er trägt auch selbst seinen Teil bei: Willesberger war bereits über 50 Mal Blut spenden. Sein Fazit: „Man denkt im Alltag nicht daran, dass man es morgen selbst brauchen könnte.“

Ebenfalls eine eifrige Blutspenderin ist die Nationalbank-Mitarbeiterin Sandra Putschögl aus Ternitz: „Ich sehe das Blut spenden als Beitrag an der Gesellschaft und gehe daher sehr gerne, kürzlich war ich zum 44. Mal spenden. Meine Erfahrungen waren immer sehr positiv, die Mitarbeiter sind sehr bemüht und auch beim Warten entsteht eine nette Gemeinschaft.“

Im Bezirk Neunkirchen wurden übrigens im Vorjahr bei 49 Blutspendeaktionen 3.793 Blutkonserven abgenommen, im ersten Halbjahr heuer waren es 23 Aktionen mit 1.881 Konserven. So viel sich das anhört, so relativiert sich die Anzahl, wenn man bedenkt, dass in Österreich im Schnitt alle 90 Sekunden eine Blutkonserve benötigt wird. Die Blutspenden des Vorjahrs im Bezirk reichen also nicht einmal für vier Tage.

Laut Aussage der Landesgesundheitsagentur gibt es in der gesamten Thermenregion derzeit keinen Engpass an Blutprodukten, die Versorgung der Patienten ist sichergestellt. Seitens des Landesklinikums Neunkirchen wird in diesem Zusammenhang betont, dass mit der wertvollen Ressource sehr sorgsam umgegangen werde: Blutkonserven werden nur nach strenger Indikationsstellung verabreicht und auch moderne Operationsverfahren sparen Blut. Auch im Landesklinikum Hochegg (Marktgemeinde Grimmenstein) wird ein „sehr verantwortungsvoller Umgang mit Blut gepflegt“, dennoch ersuchen beide Krankenhäuser, gerade jetzt Blut spenden zu gehen.

Der Polizeibeamte Mario Mosinzer war jahrelang Blutspender, doch er geht seit einem Erlebnis nicht mehr: „Ich wollte Blut spenden, doch ich durfte nicht, weil ich Wochen zuvor eine Schmerzinjektion erhalten habe. Das ist mir sauer aufgestoßen, wenn man extra wo hinfährt und auch wartet.“

Das Rote Kreuz legt großen Wert auf die Sicherheit der Blutprodukte und hat daher eine Fülle von Ausschlusskriterien, die in einem Fragebogen vor der Spende abgefragt werden, definiert. Nähere Informationen dazu gibt es auch unter www.blut.at

Frage der Woche KW28 Wie oft geht ihr Blut spenden? Einmal im Jahr Mehrmals im Jahr Nie



Weiter

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.