Wolfgang Ambros spielte in Wimpassing auf

Starkregen und ein wegen Renovierung gesperrter Semperit-Parkplatz sorgten für einen Autostau vor dem Kulturcentrum, wo wenige Minuten später Wolfgang Ambros die Bühne betrat. Endlich – denn die Veranstaltung musste Corona-bedingt mehrmals verschoben werden.

Die Musiklegende selbst – Ambros wurde zig Mal an der Wirbelsäule operiert – kam gebückt und mit Stöcken auf die Bühne. Dem Applaus des Publikums tat das zu diesem Zeitpunkt – und auch im weiteren Verlauf des Konzertes – selbstverständlich keinen Abbruch. Das bunt gemischte Publikum – von Fans der ersten Stunde bis hin zu deren Kinder – sang bei seinen Hits lautstark mit. Was Ambros auch launig kommentierte: „Na, geht doch“, meinte er.

Nach insgesamt 24 Hits, inklusive fünf Draufgaben, zeigte Ambros kaum Müdigkeitserscheinungen. Zwischendurch ließ er im Saal die drei anwesenden Geburtstagsjubilare Niki, Max und Tanja mit seinem „Geburtstagslied“ hochleben und nahm sich beim Lied „Jesus“ selbst auf die Schaufel: Bei den Textzeilen „Mir geht es wie dem Jesus, mir tut das Kreuz so weh“ zeigten seine musikalischen Wegbegleiter Günter Dzikowski und Roland Vogl auf „ihren Chef“.

„Wir waren vor ein paar Tagen in Deutschland. Ich bin froh, bei euch spielen zu dürfen, ihr seid anders“, so die Musiklegende, die mit zwei Liedern an die verstorbenen Musiker Georg Danzer („Weiße Pferde“) und Willi Resetarits („Fire“) erinnerte. Mit den Draufgaben „Da Hofa“, „Blume aus dem Gemeindebau“ und mit der heimlichen Hymne „Schifoan“ verabschiedete sich das Trio unter tosendem Applaus. Fazit: Ein grandioser Konzertabend mit Gänsehautfeeling!

