Gloggnitzerin bedankt sich: „Happy End“ nach Unglück

Dass es sich lohnt, an das Gute im Menschen zu glauben, hat kürzlich Helga Pessenlehner erfahren.

Die Pensionistin war Anfang September mit ihrem Auto in Ternitz unterwegs. „Es war Samstagabend, ich hatte etwas zu erledigen. Der Schlüssel steckte im Zündschloss, aber der Motor war aus“, erinnert sich die Gloggnitzerin. Als sie Sachen am Beifahrersitz verstaute und die Tür schloss, passierte das Unglück: „Das Schloss verriegelte sich und ich konnte die Türen nicht mehr öffnen“, so Pessenlehner. Dazu kam, dass das Handy im Auto lag. „Das Wetter war auch schlecht, es waren keine Leute auf der Straße“, erinnert sie sich an die bangen Minuten zurück.

Ein zufällig vorbeikommenden Pärchen erwies sich als erste Rettung in der Not. Über deren Handy wurde der ÖAMTC alarmiert.

Voller Sorge gewartet wurde in der Zwischenzeit zuhause – bei den Angehörigen von Helga Pessenlehner, die sie aufgrund des fehlenden Handys ja auch nicht anrufen konnte. Ein weiterer Passant stand der Gloggnitzerin dann hilfreich zur Seite und googelte die Nummer der „Heufelder Stube“. „Das Wirthaus ist gleich neben uns und Attila war so nett und ist zu uns rüber gegangen und hat ausgerichtet, dass alles in Ordnung ist.“

Dem ÖAMTC gelang es schließlich, die Türen zu öffnen und Helga Pessenlehner konnte dann doch noch die Heimfahrt antreten. „Ich war so nervös, ich hab' die Leute gar nicht nach ihren Namen gefragt. Ich hoffe jetzt, dass sie diese Zeilen hier lesen, denn es ist mir ein Anliegen, mich auf diesem Weg zu bedanken. Diese Hilfsbereitschaft gehört vor den Vorgang“, freut sich Pessenlehner.