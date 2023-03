Aspang: Zehn Reihenhäuser für neue Siedlung

Im kommenden Frühjahr könnten die Arbeiten beginnen, im Jahr darauf bereits fertiggestellt sein: Die Rede ist von einem geplanten Bauprojekt im Bereich „Am Viadukt“, über das Bürgermeisterin Doris Faustmann (ÖVP) am Montagabend in der Gemeinderatssitzung informierte.

Die Firma Südraum hatte der Gemeinde zuvor einen Plan für den Bau von zehn Reihenhäusern vorgelegt. „Eine weitere Chance, dass möglichst viele Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger in Aspang bleiben“, so die Ortschefin. Konkret soll es sich bei den Wohneinheiten, die damit die noch recht junge Siedlung ergänzen sollen, um Objekte mit einer Kaufoption nach fünf Jahren handeln. „Örtliche Firmen sollen zu den Ausschreibungen eingeladen werden“, versprach Faustmann. In der Sitzung wurden erste Weichen gestellt: Das betroffene Grundstück wird an die Wohnbaufirma verkauft.

Rechnungsabschluss zeigt „erfreuliches Ergebnis“

Abseits dessen wurde in der knapp eineinhalb Stunden dauernden Sitzung der Rechnungsabschluss für das abgelaufene Jahr behandelt – der „ein sehr erfreuliches Ergebnis“ ausweist, wie neben der Bürgermeisterin auch der Obmann des Prüfungsausschusses, Johannes Grill (SPÖ), feststellte.

Die Auszahlung eines Teuerungsbonus für Gemeindebedienstete (für das laufende, aber auch für das vergangene Jahr) schlug schließlich SPÖ-Fraktionssprecher Josef Treiber vor. Nach kurzer Diskussion wurde der Punkt dem Gemeindevorstand zugewiesen. Ortschefin Faustmann merkte aber an, dass sie „mit dem Geld der Gemeindebürger sparsam umgehen“ wolle.

