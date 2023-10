Grünbach: Abstimmung über Kindergarten-Zubau vertagt

Im Herbst des kommenden Jahres hätte alles fertig sein sollen, so der Plan. Doch nun könnte es doch ein wenig länger mit dem Zubau beim örtlichen Kindergarten dauern. Denn im Gemeinderat wurde am Montagabend nicht, wie ursprünglich vorgesehen, über die Vergabe diverser Arbeiten abgestimmt. Gemeinderäte beider Fraktionen meldeten Zweifel an der Vorgangsweise an.

Zwei wesentliche Kritikpunkte wurden genannt. Der für den Bau nötige Grundankauf solle zunächst in trockene Tücher gebracht werden, erst dann könnten die Arbeiten starten, so der Tenor. Gemeinderätin Heidi Hochegger (SPÖ) bezeichnete die Vorgangsweise etwa als „nicht seriös“, ihr ÖVP-Kollege Peter Lipp vermisste – wie andere – fixe Gesamtkosten. „Zuerst muss ich die Summe an Kosten wissen, bevor ich baue, das ist klar“, erklärte Lipp.

Bürgermeister Peter Steinwender (SPÖ). Foto: Philipp Grabner

Während ÖVP-Gemeinderat Gerald Holzer, der zuletzt als einziger Mandatar gegen das Vorhaben gestimmt hatte, seine Kritik untermauerte („Ich verstehe die Eile nicht“), betrachtete sein Klubsprecher Harald Winkler das Vorhaben differenziert. Zum einen verstehe er Holzers Befürchtung eines „Schnellschusses“, zum anderen schieße das Land ja eine Förderung zu.

ÖVP-Gemeinderat Gerald Holzer. Foto: Philipp Grabner

Bürgermeister Peter Steinwender (SPÖ) zog schließlich die Reißleine und kündigte an, den Punkt nicht zur Abstimmung zu bringen. Er sehe „in keiner Weise“ eine Grundlage, auf der „sinnvoll abgestimmt“ werden könne, so Steinwender gegenüber beiden Fraktionen. Sein Vorschlag: Zunächst solle der Grund angekauft werden, danach im Rahmen einer Sitzung die Arbeiten in Auftrag gegeben werden. Damit könne er eine Fertigstellung bis September 2024 dann aber nicht mehr garantieren, so Steinwender nach der Sitzung zur NÖN.

Neue Pächter für Café Bergwerk

Sitzungsthema war – einmal mehr – auch das Grünbacher Café Bergwerk, das bis Ende des Monats noch von Dimitris Papaoikonomou geführt wird. Danach allerdings endet das Pachtverhältnis zwischen dem Gastronomen und der Gemeinde, nach nur gut einem Jahr. Weshalb der Gemeinderat einen Nachfolger bestellen musste.

Bürgermeister Steinwender (SPÖ) hatte bereits in der Vorwoche Monika und Alois Zwinz als potenzielle neue Pächter genannt – entsprechend lautete sein Antrag in der Sitzung, den Vertrag mit den beiden zu fixieren. Zu fast denselben Auflagen, einzig die Kaution solle nun niedriger ausfallen.

Mit dem Betrieb in den letzten Monaten zeigte sich der Ortschef einmal mehr unzufrieden: „Die Situation war sehr unbefriedigend.“ Gemeinsam mit Vizebürgermeister Michael Schwiegelhofer (SPÖ) habe er mit vielen potenziellen Betreibern gesprochen, „aber alle sind abgesprungen“. Nun habe man „zwei motivierte Leute“, die Fleiß gezeigt hätten, gefunden, so Steinwender.

Die grundsätzliche Skepsis seiner Fraktion brachte einmal mehr ÖVP-Klubsprecher Harald Winkler zum Ausdruck. „Solange die Gemeinde hier etwas zahlt, und das ist der Fall, enthalten wir uns.“ Zugleich betrachte er es aber „wohlwollend, dass nun Einheimische übernehmen“. Diese Angelegenheit müsse aber generell die SPÖ verantworten, so Winkler – mit Blick darauf, dass diese die Eröffnung des Cafés stets vorangetrieben und schließlich auch beschlossen hatte. Der Pachtvertrag wurde mit den Stimmen der SPÖ beschlossen, die ÖVP-Fraktion enthielt sich.

Weitere Beschlüsse in der Sitzung fielen einstimmig.