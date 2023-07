Grünbach: Kindergarten-Zubau soll im Herbst 2024 fertig sein

Gleich mehrere Investitionen standen bei der Gemeinderatssitzung am Montagabend auf der Tagesordnung. Das größte Vorhaben, der Um- und Zubau des Kindergartens, war zuletzt bereits besprochen worden. Wegen der Kindergartenoffensive des Landes ist vorgesehen, die bestehende vierte Gruppe von der Schule in einen Zubau beim Kindergarten zu übersiedeln und zusätzlich eine Kleinkindbetreuungsstätte einzurichten. Eine Bedarfserhebung durch das Land sei positiv verlaufen, erklärte Bürgermeister Peter Steinwender (SPÖ): „Mit dem Zubau lösen wir die Verteilung des Kindergartens auf zwei Gebäude auf, die Situation wird dadurch sehr viel einfacher.“ Der Zeitplan sieht vor, noch vor dem Winter die Bodenplatte zu betonieren, um im März mit dem Bau zu beginnen. „Damit können wir im Herbst 2024 eröffnen“, so Steinwender.

In der Sitzung beschlossen wurde die Vergabe der Planungsarbeiten an das Architekturbüro Teynor/Schmidt – die einzige Gegenstimme kam von ÖVP-Gemeinderat Gerald Holzer, der in dem Projekt „keine Dringlichkeit“ sieht, wie er darlegte: „Ich sehe die Notwendigkeit nicht, warum wir das unbedingt jetzt machen müssen“, verwies Holzer auf niedrigere Geburtenraten und noch ausstehende andere Projekte – so sei etwa der Umbau des Gemeindeamtes noch immer nicht erledigt. ÖVP-Klubsprecher Harald Winkler wiederum begrüßte das Vorhaben: „Wenn das Land festgestellt hat, dass das nötig ist, ist das sicherlich gescheit.“ Und er verwies darauf, dass die Schule künftig die frei werdenden Räumlichkeiten nutzen könnte.

Die Gesamtbaukosten für den Kindergarten-Zubau belaufen sich auf rund 900.000 Euro. Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Madhavi Hussajenoff (SPÖ) und Berthold Pfarrer sowie Andy Pinkl (beide ÖVP) soll sich, gemeinsam mit dem Ortschef und dem Kindergartenpersonal, der Detailplanung widmen.