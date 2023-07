Grünbach: Zwei neue Arbeitsgruppen eingesetzt

Beinahe einstimmig sprach sich der Gemeinderat am Montag der Vorwoche für den Zubau beim örtlichen Kindergarten aus. Wie berichtet, hatte es lediglich von ÖVP-Gemeinderat Gerald Holzer Kritik an dem Vorhaben gegeben. Er sah das Projekt als „nicht dringlich“ an und stimmte daher nicht mit. Die Gesamtbaukosten sollen rund 900.000 Euro betragen.

Nach der Vergabe der Planungsarbeiten an das Architekturbüro Teynor/Schmidt geht es nun in die Detailplanung. Die solle „gemeinsam mit den Pädagoginnen erfolgen“, hatte Bürgermeister Peter Steinwender (SPÖ) gesagt – und einen eigenen Arbeitskreis für die zu klärenden Fragen vorgeschlagen. Seitens des Gemeinderates wurden Madhavi Hussajenoff und Kurt Johannes Payr (beide SPÖ) sowie Berthold Pfarrer und Andreas Pinkl (beide ÖVP) in diesen entsandt. Bereits vorgestern, Montag, fand die erste Sitzung der Gruppe statt.

Außerdem verständigte sich das Ortsparlament auf die Bildung einer weiteren Arbeitsgruppe. Das Thema: die Erstellung eines Verkehrskonzeptes für die Marktgemeinde. Mitwirken sollen in dem Arbeitskreis ÖVP-Klubsprecher Harald Winkler, der zugleich als Leiter fungiert, sowie Vizebürgermeister Michael Schwiegelhofer (SPÖ) und die Gemeinderäte Johann Hackl (ÖVP) und Christopher Schmid (SPÖ).