Schrattenbach: Grünes Licht für Breitband-Ausbauprojekt

Deutlich schneller im Internet surfen – das soll, so der Plan, bald auch in der kleinen Schneeberglandgemeinde möglich sein. Einstimmig fasste der Gemeinderat in der Vorwoche den Beschluss, ein Glasfaserausbau-Projekt mit der „nöGIG“ zu starten. Mit im Boot ist auch die Nachbargemeinde Höflein – im gesamten Ausbaugebiet müssen 42 Prozent der Liegenschaften zustimmen, damit das Projekt umgesetzt wird. „Der Ausbau betrifft fast das gesamte Gemeindegebiet“, so ÖVP-Ortschef Franz Pölzelbauer.

Einmal mehr Thema war außerdem der Umbau des Gemeindeamtes, der inzwischen fast zur Gänze abgeschlossen werden konnte. „In der Kulturwerkstätte werden noch die Lampen getauscht, dann ist das gesamte Gemeindegebiet mit LED-Leuchten ausgestattet“, so Pölzelbauer. Bis zur Eröffnung am 4. Juni um 10 Uhr erfolgt außerdem noch die Straßenmarkierung vor dem Gebäude.

Rechnungsabschluss abgesegnet

Einstimmig beschlossen wurde in der Sitzung auch der Rechnungsabschluss für das abgelaufene Jahr 2022. Das Haushaltspotential, das die aktuelle Leistungsfähigkeit der Gemeinde widerspiegeln soll, beläuft sich auf 248.343 Euro, das Nettoergebnis liegt bei 32.412 Euro. Der gestiegene Schuldenstand (insgesamt 567.641 Euro) ist auf die Visualisierung der Wasserversorgungsanlage, die Sanierung des Gemeindeamtes sowie auf die Herstellung von Kanal- und Wasserleitungen im erweiterten Betriebsgebiet zurückzuführen.

Die ebenso im Rechnungsabschluss ausgewiesene Volkszahl hat sich im Vergleich zu 2021 übrigens leicht erhöht und liegt nun bei 391 Personen.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.