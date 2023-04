Zöbern: Umwidmung sorgt für Kritik von Anrainern

Was für viele eine eher trockene Materie darstellt, lässt in Zöbern aktuell die Wogen hochgehen. Weil der Gemeinderat am Freitagabend die Änderung des Flächenwidmungsplanes thematisierte, kam es im Rahmen der Sitzung zu einer längeren Diskussion.

Insgesamt 15 Personen haben ein Einspruchsschreiben gegen die geplante Änderung unterzeichnet – das Schriftstück, das auch der NÖN vorliegt, brachte Bürgermeister Alfred Brandstätter (ÖVP) den Mandataren im Rahmen der Sitzung näher. Im Kern geht es um die Gemeindestraße Fichtenweg, die – so der Plan der Gemeinde – zu einer Sackgasse mit Umkehrplatz umfunktioniert werden soll. Bis dato führt ein (nicht offizieller) Weg aus dem Fichtenweg heraus, ein Umkehren ist praktisch also nicht zwingend nötig. Durch die geplante Umwidmung würden „unzumutbare, zum Teil gefährliche, verkehrstechnische Nachteile“ für die Benützer entstehen, heißt es in dem Einspruchsschreiben. Vor allem stoßen sich die Unterzeichner daran, dass die Gemeindeführung einst die Errichtung einer ordentlichen, offiziellen Durchfahrt in Aussicht gestellt habe. „Der Weg war von Anfang an ein Provisorium, und uns wurde versprochen, dass eine Straße errichtet wird“, sagt Anrainer Richard Graf zur NÖN.

FPÖ zeigte Verständnis, Liste bemängelt Information

Teilweise Rückendeckung für die Initiatoren gab es im Rahmen der Gemeinderatssitzung von FPÖ-Mandatar Richard Winklbauer. Wenn den Bewohnern einst eine Durchzugsstraße in Aussicht gestellt worden sei, breche man dieses Versprechen nun, so seine Kritik. Martin Hlavka, Gemeinderat der Bürgerliste „Zöbern für alle“, bemängelte wiederum die Information seitens der Gemeinde. Er wünsche sich „mehr Vorgespräche“ in Punkten wie diesen. Bürgermeister Alfred Brandstätter (ÖVP) spielte den Ball zurück: „Es ist kein Versäumnis von uns, wenn du dich darum zu wenig geschert hast!“

Ortsspitze verteidigt die Vorgangsweise

Auch die Kritik der Anwohner kann Brandstätter nicht nachvollziehen. Die nun geplante Vorgangsweise sei „die einzige Option“, die auch mit den zuständigen Stellen besprochen worden sei. Für die von den Anrainern gewünschte Durchzugsstraße sei eine Brücke vonnöten, „und die wäre eindeutig zu teuer“. Das sieht auch Vizebürgermeister Manfred Vollnhofer (ÖVP) so. „Das könnte auf mehr als 300.000 Euro kommen, und das steht sicherlich nicht in Relation“, sagt er nach der Sitzung zur NÖN. Die Argumente der Anwohner kann er zu einem gewissen Teil aber sogar nachvollziehen. „Man muss aber dazusagen, dass heute andere Auflagen gelten. Und aus meiner Sicht wird das Verkehrsaufkommen mit dem Umkehrplatz sogar weniger und nicht mehr“, glaubt er. Dass die Gemeindeführung so handle, um einem Liegenschaftsbesitzer einen Vorteil einzuräumen, stellt er in Abrede: „Das hat damit überhaupt nichts zu tun!“

Die Gemeinderatssitzung fand am Freitagabend statt. Foto: Philipp Grabner

Die Umwidmung wurde mit den Stimmen der ÖVP beschlossen, die FPÖ lehnte den Antrag ab, SPZ und „Zöbern für alle“ enthielten sich. Richard Graf denkt aber trotzdem nicht ans Aufgeben: „Wir nehmen das so sicherlich nicht hin und werden uns ans Land wenden.“

