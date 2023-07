Neunkirchen: Polit-Posse um Facebook-Posting

Es war eine Wortmeldung am Rande der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Montagabend, die für Aufsehen gesorgt hatte – und eine Diskussion entfacht hat. Wie berichtet, hatte ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer SPÖ-Gemeinderat Wolfgang Jahrl am Sitzungsende für eine Wortmeldung auf Facebook gerügt. Jahrl habe den Wegfall der letzten Fleischerei in der Stadt als „Schande“ bezeichnet, so der Stadtchef. Die SPÖ-Fraktion reagierte überrascht ob der öffentlichen Stellungnahme und wies die Kritik umgehend zurück – es habe sich doch „um keine Schuldzuweisung gehandelt“, so Stadtrat Günther Kautz.

Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP). Foto: Philipp Grabner

Gegenüber der NÖN zeigt sich Jahrl einen Tag nach der Gemeinderatssitzung irritiert ob der Aussage des Bürgermeisters – habe er doch nie von einer „Schande“ gesprochen, sondern die Schließung der Fleischerei Birnbauer lediglich als „traurig“ bezeichnet. „Abgesehen von der Frage, wo ich das gepostet haben soll, finde ich, dass man das auch anders hätte kommunizieren können“, so Jahrl.

Tatsächlich sind zwei Postings des SPÖ-Gemeinderats zu dem Thema zu finden: einmal auf seiner eigenen Facebook-Page, einmal auf jener der NÖN – in beiden ist von „traurig (für eine Bezirkshauptstadt)“, nicht aber von einer „Schande“ die Rede. Weshalb es wenige Tage nach der Sitzung auch zu einer Aussprache zwischen Wolfgang Jahrl und dem Stadtchef kam. „Er hat sich bei mir entschuldigt und ich nehme diese Entschuldigung natürlich gerne an. Mir war nur wichtig, dass das richtiggestellt wird.“

Wobei Osterbauer gegenüber der NÖN Neunkirchen nach wie vor behauptet, das Wort „Schande“ gesehen zu haben: „Ich habe es so gelesen. Aber wir haben das jetzt gemeinsam besprochen, das ist das Wichtigste.“ Er sehe es als Bürgermeister als seine Aufgabe, darauf zu achten, dass „die Stadt nicht in Misskredit gezogen wird“, erklärt Osterbauer seine öffentliche Wortmeldung.