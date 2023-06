„Unrentabler Standort“: Forstinger schließt Filiale in Grottendorf

Das Wechselgebiet hat ein Geschäft weniger. Großteils unbemerkt von der Öffentlichkeit, schloss die „Forstinger“-Filiale im Bereich Grottendorf (Gemeinde Feistritz am Wechsel) mit Ende des Vormonats die Pforten. Das Kfz-Zubehörhandels- und Werkstättenunternehmen beendete den Betrieb am Standort an der B 54 mit 31. Mai. Der Schritt sei der regelmäßigen „Pflege des Standortnetzwerks“ geschuldet: Im Rahmen dieser habe sich die Filiale in Grottendorf als „unrentabel“ herausgestellt. „Die Schließung erfolgte aus wirtschaftlichen Gründen“, heißt es seitens des Unternehmens.

Die Filiale in Grottendorf (Gemeinde Feistritz), nahe dem Aspanger Gemeindegebiet, ist seit 31. Mai geschlossen. Ein Aushang macht darauf aufmerksam. Foto: Philipp Grabner

Am Standort beschäftigt waren zwei Mitarbeiterinnen sowie ein Mechaniker - ihnen allen sei eine Weiterbeschäftigung an anderer Stelle angeboten worden, teilt das Unternehmen auf NÖN-Anfrage mit. Es seien „individuelle Vereinbarungen“ mit den Beschäftigten getroffen worden, nicht alle hätten das Angebot angenommen.

Aktuell zählt „Forstinger“ 86 Filialen, weitere Schließungen seien aktuell nicht absehbar. Was mit den Räumlichkeiten passiert, obliege dem Vermieter und sei „Forstinger“ nicht bekannt.