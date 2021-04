Das Erdbeben war ungewöhnlich lange und riss deswegen viele Menschen aus dem Schlaf. In den sozialen Netzwerken wurden rasch die Erlebnisse ausgetauscht. Schäden dürften laut ersten Informationen ausgeblieben sein. Die Erschütterungen waren bis nach Wien und St. Pölten zu spüren.

Erst vor drei Wochen kam es bei Breitenau in der Nähe von Neunkirchen zu einem Beben in ähnlicher Stärke. Das Erdbeben damals war nach Angaben der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) das stärkste in den vergangenen 20 Jahren im Wiener Becken gewesen. Die Magnitude wurde letztlich mit 4,6 angegeben. Dass es keine Schäden gegeben habe, sei "der Herdtiefe zu danken", sagte ein Seismologe.