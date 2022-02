Bäume im Neunkirchner Schafferhofergarten vor Fällung

Von zwei Seelen, die in seiner Brust wohnen, spricht Grünen-Vizebürgermeister Johann Gansterer, wenn er über die anstehenden Baumfällungen im Schafferhofergarten, die diese oder in der kommenden Woche über die Bühne gehen sollen, berichtet.

„Mir ist um jeden Baum leid, der in unserer Stadt gefällt werden muss, aber Sicherheitsgründe machen diese Arbeiten unausweichlich. Da kann die Stadt leider gar nicht anders vorgehen“, erklärt er im Gespräch mit der NÖN. Vorangegangen seien der Entscheidung natürlich umfangreiche Untersuchungen von Fachkräften: „Aber die Eschen leiden an der bekannten unheilbaren Krankheit und die Pappeln sind teilweise so hohl, dass man bereits mit der Hand in die Löcher reingreifen kann.“

Rund ein Dutzend Bäume werden von den Fällungen betroffen sein.

Bereits in der Vergangenheit war es diesbezüglich immer wieder zu gefährlichen Situationen gekommen.

Mehr Nachpflanzungen als Fällungen geplant

Das betont auch ÖVP-Umweltgemeinderat Thomas Rack: „Bei starkem Wind sind schon manchmal dicke Äste runtergefallen und da sich im Schafferhofergarten besonders viele Kinder und Familien zum Spielen aufhalten, ist so eine Gefahrenquelle nicht zu verantworten.“

Gleichzeitig hat er aber so wie Gansterer eine positive Nachricht parat: „Wir werden mehr Bäume nachpflanzen, als wir fällen müssen. Auch in einer entsprechenden Größe und an Stellen, wo bislang keine waren.“ Rack denkt da etwa an jene Bereiche, wo es zwar Sitzgelegenheiten gibt, Schattenspender aber bislang komplette Mangelware sind. Welche Arten das genau sein werden, steht noch nicht fest: „Aber sicher welche, die dort von den Gegebenheiten hinpassen, was ja in der Vergangenheit auch nicht der Fall war“, so Johann Gansterer.

Bevölkerung wird rechtzeitig informiert

Um die Bevölkerung auf die Baumschnittarbeiten zu sensibilisieren, wird es dementsprechende Informationen in den sozialen Medien, aber auch direkt vor Ort geben.

Unpopulär, aber nötig

