Mit dem Wohnbauboom in der Marktgemeinde stieg auch die Zahl junger Familien in Pitten an. Seit Mitte Februar wird deshalb der bestehende Landeskindergarten um zwei Gruppen erweitert.

Um die Kosten für das Großprojekt so gering wie möglich zu halten, wurden einige Arbeiten bereits vom gemeindeeigenen Bauhof erledigt. Dennoch liegen die Kostenschätzungen bei rund 800.000 Euro. „Und diese werden wir vermutlich auch nicht ganz einhalten können. Wir bauen nämlich nicht nur eine sechste und siebente Gruppe dazu, sondern führen auch im bestehenden Gebäude einige Arbeiten durch“, kündigt SPÖ-Bürgermeister Helmut Berger eine mögliche Kostenüberschreitung an.

Der Betrieb im Neubau soll dann im September 2022 starten. „Bis dahin sind die beiden Gruppen im ,Haus der Kinder und Jugend‘ untergebracht. Wenn der Bau abgeschlossen ist, siedeln die Kindergartenkinder in die neuen Räumlichkeiten. Im ,Haus der Kinder und Jugend‘ sind dann die Kleinkindbetreuung sowie der Hort untergebracht“, erklärt Berger.

Doch damit nicht genug. Derzeit wird außerdem an einem neuen Verkehrskonzept für den Bereich Schule, Kindergarten und „Haus der Kinder und Jugend“ gearbeitet, um mehr Sicherheit gewährleisten zu können. „Es gibt bereits einige Ideen, wie farbige Markierungen am Asphalt“, so Berger.