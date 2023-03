Firma Bürger: 130 Lehrlinge bereits ausgebildet

So wurden auch heuer wieder drei im Neunkirchner Betrieb, den es seit 1927 gibt, aufgenommen. „Die Nachfrage ist nach wie vor da und in der Regel haben wir mit den meisten auch sehr gute Erfahrungen gemacht“, plaudert Michael Bürger aus dem Nähkästchen. Und er ist einer, der es wissen muss, ist der Chef selbst doch hauptverantworltich für die Ausbildung seiner Lehrlinge. Begonnen hat damit übrigens sein Vater in den 1970er-Jahren.

Viele bleiben nach Abschluss in der Firma

Auf die Lehrlinge ist man im Betrieb sehr stolz: „Die meisten bleiben nach dem Lehrabschluss auch bei uns im Unternehmen und wir rekrutieren einen Großteil unserer Mannschaft, die derzeit aus etwa 30 Mitarbeitern besteht, aus der Lehrlingsausbildung“, weiß Michael Bürger.

Zur Ausbildung des 130. Lehrlings der Firma Bürger gratulierte seitens der Wirtschaftskammer Neunkirchen Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka den Geschäftsführern Andreas und Michael Bürger sehr herzlich und wünschte weiterhin viel Erfolg bei der Ausbildung der zukünftigen Lehrlinge im Unternehmen.

