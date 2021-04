Es war ein Herzenprojekt der Stadtgemeinde, das vergangenes Jahr startete. In Kooperation mit der Fachhochschule Kärnten legte man den ersten Grundstein für einen Fachhochschullehrgang. Diesen Herbst startet erneut ein Qualifizierungs- sowie erstmals ein Diplomlehrgang für Maschinenbau und Industrie.

Seit vergangenem Schuljahr wird in Ternitz Ausbildung von der Volksschule bis hin zur Fachschule geboten. In einem ersten Qualifizierungslehrgang werden derzeit Facharbeiter mit abgeschlossener technischer Lehre aufqualifiziert, um danach in einem Unternehmen anspruchsvollere Aufgaben wahrnehmen zu können. Zudem können die Teilnehmer auch eine weiterführende Ausbildung besuchen.

Eine derart weiterbildende Ausbildung gibt es dann ab Herbst mit dem Diplomlehrgang für Maschinenbau und Industrie. Diese zweisemestrige Ausbildung richtet sich nicht nur an die Absolventen des Qualifizierungslehrganges, sondern auch an Maturanten. In dem Diplomlehrgang soll vor allem AHS-Absolventen die Welt der Technik praxisnahe und berufsbezogen vorgestellt werden.

„Das Schwarzatal beheimatet zahlreiche weltweit erfolgreiche Industrieunternehmen, die ständig auf der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern sind. Dieser Diplomlehrgang ist daher ein exzellentes Sprungbrett für eine Karriere in der Heimat und soll sicherstellen, dass einerseits die Unternehmen über interessante Mitarbeiter aus der Region verfügen, und andererseits die Absolventen unserer Schulen hier im Schwarzatal ein Lebens- und Arbeitsumfeld vorfinden, ohne täglich weite Strecken als Berufspendler zurücklegen zu müssen“, so SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak und Stadtamtsdirektor Gernot Zottl, die maßgeblich an dem Projekt beteiligt waren.

Weitere Fragen können per Mail an fit4tech@ternitz.at geschickt werden.