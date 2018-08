Am 2. September werden im Rahmen eines Tagesausflugs die Sommerfrische-Plätze von Freud, Doderer und Co. besucht.

... von großen Dichtern, Schriftstellern und Psychologen, die die Sommerfrische in Reichenau verbracht haben, kann man sich bei einem neuen Tourismus-Angebot der Wiener Alpen machen. Im Rahmen eines eintägigen Ausflugs werden der Riegel-, Knappen- und Thalhof besucht.

Dort essen, wo einst Sigmund Freud kulinarisch verwöhnt wurde oder jenes Zimmer erkunden, in dem der bekannte Schriftsteller Heimito Doderer das ein oder andere Werk verfasste. All das wird am 2. September bei dem exklusiven „SommerFrischeKulTour“-Tagesausflug möglich sein. In Begleitung von Historikerin und Autorin Lisa Fischer werden die verschiedensten Sommerfrische-Plätze von Freud und Co. besichtigt. Sie hat schon einige Bücher über die Region verfasst und befindet sich momentan selbst auf Sommerfrische in Payerbach. „Es gibt so viele Juwele und Perlen in der Region, die jetzt einfach einmal vor den Vorhang geholt werden müssen“, so Lisa Kornfell von den Wiener Alpen.

Und das Tagesangebot soll auf jeden Fall noch weiter ausgebaut werden. „Das Feedback ist wirklich großartig. Dieses Tagesangebot werden wir ganz sicher auch im kommenden Jahr anbieten. Längerfristig überlegen wir auch, ob die Gäste nicht auch hier übernachten könnten“, haben Lisa Kornfell und ihr Team selbst nicht mit dem großen Zuspruch gerechnet.

Weitere Infos

Treffpunkt: 10 Uhr Bahnhof Payerbach. Am Vormittag geht es zum Riegelhof. Mittags gibt es ein Sigmund Freud-Menü mit historischer Zeitreise am Knappenhof sowie die Besichtigung des Freud- Museums. Am Nachmittag wird die Theatervorstellung „Raxleuchten II“ im Thalhof besucht. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, mit Intendantin Anna Maria Krassnig zu sprechen.

Teilnahme: Maximal 18 Personen.

Anmeldung: Bis 31. August möglich unter www.wieneralpen.at, Kontakt: katrin.zeleny@wieneralpen.at