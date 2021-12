Nach Waldbrand in Hirschwang: Floriani geehrt

Über eine hohe Auszeichnung durfte sich zuletzt Gloggnitz‘ Feuerwehrkommandant Thomas Rauch freuen. Im Rahmen der großen ORF-Gala „Lebensretter 2021 – Österreichs Heldinnen und Helden“ wurde Rauch, der auch Abschnittsfeuerwehrkommandant ist, vor den Vorhang geholt – und das von den Spitzen der Republik, etwa von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP).

Rauch vertrat die hunderten Feuerwehrmitglieder, die 13 Tage lang gegen Österreichs bisher größten Waldbrand in Hirschwang an der Rax kämpfen. Mit vereinten Kräften war es Floriani, Polizei, Bergrettung und Bundesheer damals gelungen, das Inferno zu stoppen. Konkret erhielten Rauch sowie Vertreter von Feuerwehr und Rettung eine Auszeichnung für eine „außergewöhnliche Teamleistung“.

„Ich bin seit 1984 Feuerwehrmitglied und darf seit 2006 im Kommando die Geschicke einer der größten Feuerwehren im Bezirk lenken“

Thomas Rauch

Dass bei der Gala nicht er alleine, sondern die gesamte Freiwillige Feuerwehr ausgezeichnet wurde, ist Rauch besonders wichtig zu bemerken: „Das macht das Feuerwehrwesen aus. Wir können innerhalb einer sehr kurzen Zeit hunderte Kameraden mobilisieren, die sich freiwillig in den Dienst der Sache stellen. Im wahrsten Sinne für ein Dankeschön und wie hier für eine Auszeichnung“, hält Rauch fest.

Als Held sieht sich Rauch nicht. „Ich bin seit 1984 Feuerwehrmitglied und darf seit 2006 im Kommando die Geschicke einer der größten Feuerwehren im Bezirk lenken“, so Rauch über sein Engagement. Seit 2016 ist er auch Chef im Abschnitt: „Verantwortung zu übernehmen und so das Feuerwehrwesen mitzugestalten, ist Motivation für mich“, so Rauch.