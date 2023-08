Puchberg: Auf den Spuren des Mittelalters

Vor mehr als 20 Jahren wurde die Burgruine – ein Wahrzeichen Puchbergs – im Herzen der Gemeinde vom Puchberger Burgverein aus dem Dornröschenschlaf geweckt, saniert, betreut und gepflegt. Sie dient seither nicht nur als stimmungsvolle Kulisse für den „Advent auf der Burg“ oder als Freilicht-Bühne für die „Kultur. Sommerfrische.Puchberg am Schneeberg“, sondern bietet auch wertvolle Einblicke in die Geschichte des Mittelalters.

Heuer wurde der Innenhof der Burg zur archäologischen Ausgrabungsstätte. Foto: zVg

Im Juli fanden bereits zum dritten Mal archäologische Ausgrabungen auf dem Burggelände statt. 2011 wurde das Turminnere untersucht, 2020 ein Grabungsschnitt in der zentralen Innenfläche der Burg angelegt, heuer konzentrierte man sich auf eine Fläche innerhalb der südöstlichen Burgecke. „Gemäß den geophysikalischen Untersuchungen von 2019 befand sich im Ostteil der Burg der ehemalige Palas, das repräsentative Wohngebäude der Burg“, geht Grabungsleiter Thomas Kühtreiber (Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit in Krems) ins Detail, „während der auch aus historischen Ansichten bekannte neuzeitliche Schüttkasten – ein großes Gebäude für die Speicherung von Getreideabgaben – die Südseite der Burg einnahm. Von beiden Gebäuden konnten bereits 2020 erste Mauerabschnitte freigelegt und dokumentiert werden.“

Ziel der diesjährigen Grabungen sei es, in das Innere dieser Gebäude zu „blicken“. Bereits in der ersten Grabungswoche seien entlang der Südmauer zwei massive Pfeilerfundamente entdeckt worden, die zum Schüttkasten gehörten.

Zahlreiche gefundene Reste von Alltagsgegenständen lassen auf eine durchgehende Nutzung der Burg schließen. Foto: zVg

Unmittelbar unter dem Bauniveau des Speichers seien viele Funde aus dem 15. und 16. Jahrhundert zum Vorschein gekommen. „Dies ist insofern überraschend, als bislang angenommen wurde, dass die Burg nach der Zusammenlegung mit der Herrschaft Stixenstein im späten 14. Jahrhundert ihre Funktion verloren hatte und aufgegeben wurde“, beurteilt Kühtreiber die Ergebnisse der Ausgrabungen.

Es gebe eine große Menge an Funden, neben Keramikscherben von Haushaltsgeschirr auch Ofenkacheln, Gürtelschnallen, Buchschließen, eine Haarnadel und Münzen. Das lasse darauf schließen, dass die Burg bis weit in die Neuzeit durchgängig bewohnt gewesen sein müsse. Wer hier gewohnt und gearbeitet habe – möglicherweise Verwalter oder Amtsleute der Herrschaft Stixenstein – lasse sich leider noch nicht beantworten.

Burg wurde vermutlich durchgehend bewohnt

„Die extreme Funddichte aus dem 15. und 16. Jahrhundert lässt darauf schließen, dass die Burg vom 13. bis zum 19. Jahrhundert durchgehend bewohnt und benutzt worden ist“, meint Andreas Bichler, Obmann des Puchberger Burgvereins. Es sei auch eine Brandschicht aus dem 13. Jahrhundert entdeckt worden, die vermuten lasse, dass der Palas in dieser Zeit auf einem zerstörten hölzernen Vorgängerbau errichtet worden sei.

Karin und Andreas Bichler freuten sich sehr über den Besuch von Burgbesitzer Lukas Thun-Hohenstein. Foto: zVg

„Ein großes Dankeschön für die Unterstützung möchte ich an die engagierten ehrenamtlichen Mitglieder des Burgvereins Puchberg sowie an die zahlreichen freiwilligen Helfer aus der Region, aus Wien und aus Düsseldorf richten“, betont Bichler. Finanziert werden die archäologischen Ausgrabungen vom Burgverein Puchberg und der Marktgemeinde Puchberg am Schneeberg.