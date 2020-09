Mit Anfang August hat für den jungen Polizeiinspektor Christoph Winkler ein ganz besonderer Einsatz begonnen: Ursprünglich in Wiener Neustadt stationiert, unterstützt der Aspanger seit wenigen Wochen die Kollegen in Serbien.

„Meine Aufgabe ist die Unterstützung der serbischen Polizei bei der Durchführung gemischter Streifen an der serbisch-mazedonischen Grenze“, erklärt der Aspanger gegenüber der NÖN. Warum er sich generell für den Auslandseinsatz entschieden hat? „Um neue Erfahrungen zu sammeln, die Kultur des Landes kennenzulernen.“ Und natürlich, legt Winkler nach, sei der Einsatz auch finanziell kein Nachteil. Allgemein bereut er den Schritt, in den Polizeidienst getreten zu sein, keinen Tag: „Man erlebt Situationen und macht Erfahrungen, welche man sich nicht mit Geld kaufen kann. Es ist ein abwechslungsreicher Beruf, bei welchem man sich ganz individuell in die eine oder mehrere Richtungen verwirklichen kann.“

Laut Innenministerium werden insgesamt zehn österreichische Polizisten an der dortigen Grenze bei Preševo eingesetzt, wo sie serbische Grenzpolizeibedienstete bei der Überwachung mit Wärmebildkameras unterstützen. Für Winkler dauert der Aufenthalt zwei Monate an.