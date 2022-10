Ausnahmepianistin tritt auf 1.782 Metern Seehöhe auf

Sie interpretiert Songs von Black Sabbath, Queen, Depeche Mode oder Led Zeppelin und gilt als weltbekannte Ausnahmepianistin: Auf Einladung von Nishiki Austria gastiert Viktoriya Yermolyeva am 28., 29. und 30. Oktober auf 1.782 Metern Seehöhe im Alois-Günter-Haus in Steinhaus am Semmering. Die Tickets für die Abende, die unter dem Motto "Vika rockt Stuhleck" stehen, sind stark limitiert – pro Konzert stehen nur 60 Stück zur Verfügung. Start ist jeweils um 19 Uhr.

Tickets gibt es via www.nishiki.at/vika, eine Zimmerreservierung ist unter www.aloisguentherhaus.at möglich.

