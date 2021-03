„Wir befinden uns in einer sehr entscheidenden Situation!“ Mit eindringlichen Worten appelliert Neunkirchens Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz an die Bevölkerung, sich konsequent an die Vorgaben der Bundesregierung zu halten – denn die Lage im Bezirk ist äußerst angespannt, wie die Behördenchefin im NÖN-Gespräch darlegt.

Aktuell verzeichnet der Bezirk 516 positiv auf Corona getestete Personen. „Wobei die Zahl in den letzten Tagen stark angestiegen ist“, so Grabner-Fritz.

Seit gestern, Donnerstag, liegt auch die sogenannte 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den abgelaufenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner, bei 452. Bleibt der Wert sieben Tage lang über 400, droht dem Bezirk die gleiche Situation wie der Stadt Wiener Neustadt, wo seit 10. März ein negativer Test zur Ausreise notwendig ist. Ein solches Szenario sei denkbar, „wir möchten eine solche Situation aber natürlich mit allen Mitteln verhindern“, so die Bezirkshauptfrau, die daher um Einhaltung der gängigen Sicherheitsmaßnahmen ersucht.

Appell, Teststraßen zu nutzen

Dies höre aber nicht bei den Vorschriften der Regierung auf, präzisiert Grabner-Fritz: „Vieles ist derzeit erlaubt. Es geht aber darum, dass jeder persönlich vernünftig mit der Situation umgeht. Wo es daher geht, ersuche ich Betriebe oder Gemeinden, Besprechungen virtuell abzuhalten. Und wenn ein Treffen notwendig ist, dann bitte unbedingt durchgängig die FFP2-Maske tragen.“

Abseits dessen appellieren Grabner-Fritz sowie Amtsärztin Elisabeth Hecher-Korinek an die Bevölkerung, das Angebot an Antigen-Schnelltests im Bezirk wahrzunehmen. „Mein Dank gilt hier auch den Gemeinden, allen Bediensteten und natürlich den Freiwilligen, die sich hier für die Allgemeinheit einsetzen“, so die BH-Chefin.

Britische Mutation stark verbreitet

Bei den Infektionen ist Hecher-Korinek zufolge übrigens die britische Virusmutation stark verbreitet – mehr als 65 Prozent der Infektionen seien aktuell auf diese zurückzuführen, so die Amtsärztin. „Und leider ist diese Mutation sehr viel ansteckender“, so die Medizinerin. Heikel ist die Situation derzeit besonders in Schulen und Kindergärten, wobei sich derzeit nur einzelne Gruppen in Absonderung befinden.

Aktuell befinden sich 1.780 Menschen in Absonderung (oder stehen unter einer Verkehrsbeschränkung), 4.097 Personen im Bezirk Neunkirchen gelten mittlerweile als genesen. An oder mit Covid-19 verstorben sind 82 Menschen.