Seit Donnerstag dieser Woche gilt der Bezirk Neunkirchen als Hochrisikogebiet – für das Verlassen des Bezirkes muss ein negativer Corona-Test vorgewiesen werden, NÖN.at berichtet laufend. Die Obleute der Gemeindevertreterverbände, die Landtagsabgeordneten von ÖVP und SPÖ sowie Neunkirchens Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz appellierten am Sonntagnachmittag in einer gemeinsamen Aussendung an die Bevölkerung, vom nun ausgebauten Testangebot Gebrauch zu machen.

„Nur durch einen Schulterschluss aller Gemeinden, der Gemeindevertreterverbände und der Abgeordneten, über alle Parteigrenzen hinweg, in enger Zusammenarbeit mit den Behörden, werden wir diese Krise überstehen. Wir ersuchen alle, die vielen Testangebote zu nutzen, um die weitere Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, und die Vorschriften einzuhalten“, so der gemeinsame Appell von Waltraud Ungersböck, Hermann Hauer und Rupert Dominik (alle ÖVP), Sylvia Kögler und Christian Samwald (beide SPÖ) sowie Neunkirchens BH-Chefin Alexandra Grabner-Fritz im Wortlaut.

Die Bezirkshauptfrau ergänzt, dass in den Teststraßen Freiwillige dringend gesucht werden: „Sowohl medizinisches wie auch Hilfspersonal. Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich bitte auf Ihrer Gemeinde“, so Grabner-Fritz.

Eine Übersicht über alle Teststraßen findet ihr laufend aktualisiert hier: