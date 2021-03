Aus diesem Grund tagten noch am Montagabend bis in die Nacht die regionalen Behörden, um auf alle Situationen vorbereitet zu sein. Denn es schwebt auch eine Sonderlösung für die Ostregion mit den Bundesländern Niederösterreich, Wien und dem Burgenland, wo die britische Variante des Virus besonders grassiert, im Raum. ,,Es wird davon abhängen, ob man sich zu einer gemeinsamen Lösung durchringen kann", so ein Insider.

Sollten die Ausreisetests kommen werden diese ähnlich wie in Wiener Neustadt stichprobenartig überprüft, da eine komplette Kontrolle logistisch nicht durchführbar ist. Offen ist auch noch, ob zwischen der Stadtgrenze Wiener Neustadt und der Bezirksgrenze Neunkirchen solche Tests dann auch noch notwendig sein müssen.

Gleichzeitig appellieren die Behörden, die vorgeschriebenen Maßnahmen weiterhin strikt einzuhalten und auf Eigenverantwortung zu setzen. Das heißt soziale Kontakte bis auf das absolute Minimum zu vermeiden.

Die NÖN bleibt jedenfalls am Ball und wird über die aktuelle Entwicklung für den Bezirk Neunkirchen, sobald es etwas Neues gibt, an dieser Stelle weiterhin berichten.