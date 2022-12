Aspangs Conférencier Hans Konopiski als Fotokünstler

Werbung

Ob Weihnachtsgewinnspiel, Wechsellandlauf oder – viele Jahre lang – der „Fasching in Aspang“ – kaum eine Veranstaltung in Ort und Region, bei der Hans Konopiski nicht als Moderator durchs Programm führt. Vor einigen Jahren hat Konopiski, in Aspang auch durch sein einstiges Sportwarengeschäft am Hauptplatz und sein Engagement in Vereinen bekannt, ein neues Hobby entdeckt: das Fotografieren. Unter dem Titel „Fridays for pictures“ lässt er seit einiger Zeit (stets am Beginn des Wochenendes) die Facebook-Community an seiner neuen Leidenschaft teilhaben. Was Raiffeisen-Banker Johann Sperhansl auf die Idee einer eigenen Fotoausstellung brachte. Das wurde nun tatsächlich realisiert.

Insgesamt 16 Fotografien des Aspangers werten nun die drei Etagen der Raiffeisenbank im Ort auf. Die Auswahl erfolgte auch auf Grundlage von „Likes“ auf Facebook: „Im Grunde habt ihr alle entschieden, welche Bilder ausgestellt werden“, so Konopiski am Freitagabend bei der Ausstellungseröffnung. Vom zahlreichen Besuch zeigte er sich „überwältigt“. Lobende Worte fand auch Bürgermeisterin Doris Faustmann (ÖVP) für den Fotokünstler: „Wann immer uns ein Titelbild für die Gemeindezeitung fehlt: Wir rufen einfach den Hansi an!“

Die Ausstellung kann bis 30. Dezember während der Banköffnungszeiten angesehen werden. Anschließend werden die Bilder verkauft, der Erlös geht an einen guten Zweck.

