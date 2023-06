Ternitz holte sich Umwelt-Tipps aus Kärnten

Ternitz selbst kann auf erfolgreiche zwölf Jahre als e5-Gemeinde zurückblicken. In drei Audits wurde die Stadt mit vier „e“ ausgezeichnet. Dazu beigetragen haben zahlreiche Maßnahmen. So wurde etwa ein Biomasse-Heizwerk errichtet, via Photovoltaik-Anlagen werden 1,6 Megawatt pro Jahr erzeugt, bei den gemeindeeigenen Fahrzeugen ist man auf Elektromobilität umgestiegen, das Nahwärmenetz wurde ausgebaut, die Energiebuchhaltung wurde schon mehrmals ausgezeichnet und der Gemeindewasserleitungsverband (GWLV) bekam die Energieeffizienzauszeichnung „Climate Star“.

„Jährlich werden wir mit zahlreichen Umwelt- und Klimapreisen geehrt. Wir wollen uns aber nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen, sondern auch umweltpolitisch weiter entwickeln“, so SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak. Aus diesem Grund war kürzlich eine Ternitzer Delegation, bestehend aus Bürgermeister, Umweltstadträtin Daniela Mohr, GWLV-Obmann und Stadtrat Peter Spicker (beide SPÖ) und Stadtamtsdirektor Gernot Zottl, in Villach zu Gast, um sich von der Umwelt-Musterstadt weitere Tipps zu holen.

Villach ist mit fünf „e“ nämlich der Spitzenreiter unter den Städten mit über 60.000 Einwohnern. Bürgermeister Günther Albel, Vizebürgermeister Sarah Katholnig und Magistratsdirektor Christoph Herzeg stellten der Delegation aus Ternitz die e5-Maßnahmen Villach‘s vor. „Das Gespräch in Villach hat uns einige Anregungen für die Erstellung unseres neuen Leitbildes gebracht. Wir werden diese Städtepartnerschaft mit Villach im Umweltbereich nutzen, um unsere Standards im Umwelt- und Klimaschutzbereich weiter zu verbessern“, kehrte SPÖ-Umweltstadträtin Daniela Mohr mit vielen neuen Ideen nach Ternitz zurück.