„falstaff“-Gourmetführer: Zweite Gabel für Gasthaus Fally

Neunkirchens Küchen und Lokale brauchen sich in österreichweiten Rankings keineswegs zu verstecken – ganz im Gegenteil. Einmal mehr bescheinigt der Gourmetführer „falstaff“ etlichen Gastronomiebetrieben im Bezirk Neunkirchen tolle Noten: Unter den über 2.000 getesteten Lokalen aus allen Bundesländern finden sich 14 aus dem Bezirk Neunkirchen, darunter auch ein Betrieb mit der zweithöchsten Benotung „Hervorragend“ (drei Gabeln). Gleich fünf Betriebe schaffen die dritthöchste Note „Sehr gut“ (zwei Gabeln), die übrigen Lokale freuen sich über die Benotung „Gut“ (eine Gabel).

Spitzenreiter im Bezirk bleibt „Der Knappenhof“ in Reichenau – das Restaurant hält seine 92 (von 100 Punkten) aus dem Vorjahr. Allerdings: Der im Gourmetführer lobend erwähnte Spitzenkoch Max Stiegl gab in der Vorwoche bekannt, seine Zusammenarbeit an der Rax aus zeitlichen Gründen „bis Herbst auf Eis zu legen“.

Der Aufsteiger im Bezirk ist das Kirchberger Restaurant „Zum Fally“. Gitti und Franz Fally können ihre 84 Punkte aus dem Vorjahr noch überbieten und sichern sich mit 85 Punkten die zweite Gabel. Halten konnten diese wiederum Peter Pichler juniors „Gaumenkitzel“ (88 Punkte), der „Grüne Baum“ von Christian Donhauser (86 Punkte) – beide in Kirchberg – sowie das Looshaus in Payerbach (86 Punkte) und das Seewirtshaus am Semmering (85 Punkte).

Der Reichenauerhof im Raxgebiet ist der Newcomer aus dem Bezirk – er erhält auf Anhieb 80 Punkte und damit eine Gabel, ebenso wie die Gloggnitzer Lokale „Bevanda“ (84 Punkte) sowie „S‘Platzl“ (80 Punkte) von Lukas Brückner, der Kastanienhof (82 Punkte) in Grafenbach-St. Valentin, der Molzbachhof (84 Punkte) der Familie Pichler aus Kirchberg am Wechsel, das Gasthaus Unger (83 Punkte) in Pitten, das Restaurant Seelhofer (83 Punkte) in Prigglitz und der Schneeberghof (81 Punkte) in Puchberg. In Niederösterreich wurden insgesamt 250 Lokale bewertet.

