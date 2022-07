"Falstaff": Hütten im Bezirk Neunkirchen gehören zu den besten

Werbung

Was Wanderbegeisterte und Hüttenliebhaber schon lange wissen, wurde jetzt auch im „Falstaff-Hüttenguide 2022“ bestätigt: Unsere Berghütten gehören zu den besten im Land. Fast 800 Betriebe wurden österreichweit besucht und getestet. Bewertet wurden Küche, Ambiente und Service.

Den ersten Platz in Niederösterreich teilen sich gleich drei Hütten: Das Hubertushaus auf der Hohen Wand, die Fischerhütte auf dem Schneeberg im Bezirk Neunkirchen und die Kaiserkogelhütte in Eschenau im Bezirk Lilienfeld mit je 93 Punkten. Knapp darauf folgt auf dem zweiten Platz mit 91 Punkten das Naturfreundehaus Knofeleben in Reichenau an der Rax.

Andrea Steinschauer und Jochen Osen mit ihrer Unterstützung aus Nepal vor dem Hubertushaus. Foto: zVg

Überrascht zeigt sich Andrea Steinschauer, die mit dem Hubertushaus einen beliebten Stützpunkt für Wanderer, Kletterer und Paragleiter auf dem Plateau der Hohen Wand führt, über die Auszeichnung. „Wir haben uns voll gefreut und haben erst im Nachhinein bemerkt, dass wir getestet wurden. Unsere urige, alte Hütte, die herrliche Aussicht und das regionale Speiseangebot kommen gut an, wir bemühen uns sehr, dass alles passt“, sagt die Hüttenwirtin zur NÖN.

Auch Michael Scheffer, der die höchstgelegene Hütte Niederösterreichs in Puchberg am Schneeberg bewirtschaftet, freut sich über das tolle Feedback: „ Unser gut eingespieltes Team, die gute Speisenqualität und der einmalige Ausblick haben da sicher eine Rolle gespielt“, ist er überzeugt.

Die moderne Genusshütte Knofleben bietet ihren Gästen viel Platz. Foto: zVg

Das gute Essen aus dem Holzofen, die moderne und komfortable Hütte und das gemütliche Ambiente haben die Tester auf der Knofeleben überzeugt, meint Marco Auer, der auf der Reichenauer Seite des Schneeberges seine Genusshütte führt: „Wir kochen immer frisch auf dem Holzofen, schauen auf alte Rezepte und können sehr gute Weine anbieten!“ Die gut erreichbare Hütte – sie feiert heuer ihren 100. Geburtstag – wird auch gerne für Hochzeiten genützt.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.