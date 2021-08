Alle zwei Jahren werden die rund 400 „Nah&Frisch“-Märkte in ganz Österreich von unabhängigen Prüfern genau unter die Lupe genommen. Der Markt von Martin Freiler in Edlitz konnte dabei einen besonderen Erfolg einheimsen: In einem knappen Rennen an der Spitze konnte er den vierten Platz holen. Damit zählt der Nahversorger zum besten Prozent der „Nah&Frisch“-Märkte in Österreich.

„Damit konnten wir unsere gute Platzierung vom letzten Mal – Top 20 im Jahr 2018/19 – nochmals ordentlich steigern, trotz großer und starker Konkurrenz. Vielen Dank an mein gesamtes Team und unseren Kunden, die zu diesem Ergebnis beigetragen und uns angespornt haben“, so Martin Freiler. Als einer der ersten Gratulanten stellte sich Edlitz‘ Bürgermeister Manfred Schuh (ÖVP) bei dem Kaufmann ein.

Die Auszeichnung erfolgt mithilfe von zweifachem Mystery-Shopping.