Grimmensteiner "Bucklgreissler": Mit Regionalität aufs Stockerl

Lebensmittel, handwerklich hergestellte Produkte, Geschenkartikel – das und vieles mehr bietet seit Mitte des letzten Jahres der „Bucklgreissler“ direkt an der Bundesstraße B 54 in Grimmenstein. Sämtliche Waren, die in dem Geschäft zu erwerben sind, haben eines gemeinsam: Sie stammen von Lieferanten, die in einem Umkreis von 30 Kilometern leben und wirtschaften.

Etwas mehr als ein Jahr nach der Eröffnung dürfen sich Felix Picher und Harald Vollnhofer, Geschäftsführer der „reginno GmbH“ und damit die Köpfe hinter dem Projekt, über einen schönen Erfolg freuen. Von der Kulinarik-Initiative „So schmeckt Niederösterreich“ wurden sie – gemeinsam mit „Mei Gschäftl“ aus Matzendorf im Bezirk Wiener Neustadt-Land – als „Regionalladen des Jahres“ ausgezeichnet.

Über hundert Greißlereien, Bauernläden, Selbstbedienungshütten und Ab-Hof-Räume hatten sich bei dem Wettbewerb angemeldet, eine Jury sowie Kundinnen und Kunden fällten schließlich die Entscheidung. „Danke an alle, die für uns gestimmt haben“, so Picher und Vollnhofer.

Den Start ihres „Bucklgreisslers“ bezeichnen die beiden gegenüber der NÖN als „phänomenal“, die Krisen der vergangenen Monate – von Corona bis Krieg in der Ukraine – haben aber auch ihrem Laden zugesetzt: „Unser Anspruch ist, dass wir möglichst viele regionale Produkte und jederzeit frische Waren anbieten wollen. Wenn dann die Frequenz aufgrund äußerer Umstände etwas nach unten geht, ist dieser Anspruch wirtschaftlich nur noch schwer zu vertreten. Wir haben dennoch versucht, ein möglichst umfangreiches Angebot zu halten“, betonen beide.

In die Zukunft blicken sie trotz des Wegfalls einiger Lieferanten, die den Betrieb einstellen mussten, positiv: „Mittlerweile hat sich die Situation gebessert. Wir sind also guter Dinge, dass wir unser nachhaltiges Projekt weiter vorantreiben können und haben die eine oder andere Weiterentwicklung in Arbeit“, sagen die beiden Unternehmer.

