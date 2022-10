Neunkirchen: 18 Bezirks-Kommunen sind „NÖ Jugend-Partnergemeinde“

287 Gemeinden in Niederösterreich – so viele wie noch nie – tragen in den kommenden Jahren den Titel „NÖ Jugend-Partnergemeinde“. Im Rahmen einer Zertifizierungsfeier in Tulln wurden auch aus dem Bezirk Neunkirchen Kommunen für ihr Engagement in Jugendangelegenheiten ausgezeichnet, insgesamt 18. Die Zertifizierung ist laut Land als „ein besonderes Qualitätszeichen“ zu verstehen, das „Jugendarbeit mit hoher Qualität und umfangreichem Angebot aufzeigt“. Der Bogen der Kriterien für eine Auszeichnung spannt sich von der aktiven Mitbeteiligung junger Menschen in der Gemeinde, dem Raumangebot für die Jugend bis hin zu Jobinitiativen, persönlichen Zukunftsperspektiven und einem attraktiven Freizeitangebot.

„Ich sehe großes Engagement und umfangreiche Angebote – für und vor allem gemeinsam mit der Jugend. Daher die logische Konsequenz: 287 – so viele Gemeinden wie noch nie – werden in den kommenden Jahren den Titel NÖ Jugend-Partnergemeinde tragen“, erklärte die zuständige Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP), die auch hervorhob, dass NÖ als einziges Bundesland die Funktion des Jugendgemeinderates gesetzlich verankert hat.

Die Zertifizierung ist von 2022 bis 2024 gültig. Aus dem Bezirk Neunkirchen wurden die Gemeinden Aspang Markt, Aspangberg-St. Peter, Enzenreith, Gloggnitz, Höflein an der Hohen Wand, Mönichkirchen, Neunkirchen, Payerbach, Pitten, Raach am Hochgebirge, Reichenau an der Rax, Schwarzau am Steinfeld, Seebenstein, St. Corona am Wechsel, St. Egyden am Steinfeld, Ternitz, Würflach und Zöbern ausgezeichnet.

Die musikalische Umrahmung der feierlichen Überreichung übernahm mit "Starmaniac" Sebastian Holzer übrigens ein Payerbacher.

