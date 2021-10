Neunkirchen: Sparkasse holt sich Landessieg

Schöner Erfolg für die Neunkirchner Sparkasse: Beim jährlichen sogenannten Sparkassen-Award, bei dem sich alle 47 Sparkassen in ganz Österreich in den Bereichen Kundenzufriedenheit, Privat- und Kommerzkunden sowie wirtschaftlicher Erfolg messen, sicherte sich das Neunkirchner Bankeninstitut den dritten Platz in der Kategorie der mittelgroßen Sparkassen. Die ersten Plätze in dieser Kategorie erreichten die Sparkasse Kufstein sowie die Sparkasse der Stadt Feldkirch.

Im österreichweiten Gesamtranking konnte der 13. Platz erreicht werden. „Damit sind wir unter den Niederösterreichern sogar die beste Sparkasse. Das freut uns sehr und macht uns auch besonders stolz“, freuen sich die Vorstände Peter Prober und Gertrude Schwebisch.

16. und 17. Oktober Anzeige Street Food Festival kommt nach Ternitz

Die „Sparkassen Award“-Gala fand in der Karl-Marx-Halle in Wien mit rund 500 Gästen statt, wo die Auszeichnungen übergeben und anschließend gefeiert wurden.