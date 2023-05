„Performance Award“: Neunkirchens „Panoramapark“ ist erneut Sieger

Der „Panoramapark“ Neunkirchen darf sich zurecht „Seriensieger“ nennen. Zum mittlerweile fünften Mal wurde das Einkaufszentrum im Herzen der Bezirkshauptstadt vom Beratungsinstitut „Ecostra“ zum „besten Fachmarktcenter Österreichs“ ausgezeichnet. Grundlage der Auszeichnung ist eine Befragung der vertretenen Filialketten zur Situation und Entwicklung des Handels. Mit 1,67 Bewertungspunkten konnte sich der „Panoramapark“ damit auch heuer im Ranking mit weiteren 59 Fachmarktcentern an die Spitze setzen.

Der „Panoramapark“ besteht seit zwölf Jahren – und habe in dieser Zeit „eine große Anzahl von Stammkundinnen und Stammkunden sowie Gästen“ gewinnen können, so das Centermanagement: „Dass sich das Konzept ,Branchenmix – Lage – Erreichbarkeit – Einzugsgebiet' bei den Kund:innen großer Beliebtheit erfreut, bestätigt die neuerliche Auszeichnung des EKZ Panoramapark“, so Centermanagerin Daniela Kastner und Geschäftsführer Helmut Pehofer in einer Aussendung.

