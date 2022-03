Thomasberg: Bürgermeister als Ehrenbürger

Seit 1993 ist Engelbert Ringhofer Bürgermeister von Thomasberg. Nun wurde dem langjährigen Gemeindepolitiker eine besondere Ehre zuteil: Anlässlich seines 70. Geburtstages, am 18. Jänner – aber auch „aufgrund seiner Verdienste um die Gemeinde“, wie aus der Amtsstube betont wird – wurde ihm die Ehrenbürgerschaft verliehen.

Eine äußerst seltene Auszeichnung, wie auch der Geehrte selbst sagt. „Ich weiß gar nicht, wann wir diesen Titel zuletzt vergeben haben. Eines weiß ich aber: Mein Schwiegervater, Altbürgermeister in Lichtenegg, wurde auch einmal zum Ehrenbürger ernannt“, so Ringhofer zur NÖN. Die Ehrung in der Gemeinderatssitzung – durchgeführt von Vizebürgermeister Heinrich Schwarz (ÖVP) – war für Ringhofer eine „große Überraschung“: „Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, mich aber wirklich gefreut!“ Der Beschluss zur Verleihung fiel einstimmig.

Wie lange Ringhofer noch Ortschef bleibt, steht noch in den Sternen – einen Plan hat er jedenfalls: „Ich möchte, so es die Gesundheit zulässt, noch diese Periode fertigmachen. Erneut antreten will ich eigentlich nicht – da müsste schon etwas Gravierendes passieren“, meint er. Denn der „längstdienendste Bürgermeister überhaupt“ will er „sicher nicht sein“, fügt er scherzhaft hinzu – nächstes Jahr würde jedenfalls das 30-Jahr-Jubiläum anstehen.

Den 70-er gefeiert hat Ringhofer Corona-bedingt nur im kleinen Rahmen. „Einen Cluster will man ja auch nicht riskieren“, so der Ortschef.

