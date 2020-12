Besonders erfreulich geht das Jahr 2020 für die Volksschule Otterthal zu Ende: Die Bildungsstätte wurde für die Jahre 2019 bis 2021 mit dem Gütesiegel „LeseKulturSchule“ ausgezeichnet– und das als einzige Schule im Bezirk.

Initiiert wurde das Projekt „LeseKulturSchule“ von der Bildungsdirektion NÖ sowie der ARGE Lesen – mit dem Gütesiegel wird bestätigt, dass das Lesen an der Volksschule einen besonders hohen Stellenwert einnimmt. „Das gesamte Team und alle Kinder sind enorm stolz auf dieses Qualitätsmerkmal im Bereich Lesen“, freut sich auch Volksschuldirektorin Silvia Stögerer über die Auszeichnung. Im Vorfeld der Verleihung galt es, einen umfassenden Kriterienkatalog umzusetzen.

Corona-bedingt wurde das Gütesiegel nicht im Rahmen einer Feier an die Schule übergeben, sondern lediglich per Post zugesandt. In einem Schreiben dankte Bildungsdirektor Johann Heuras den Pädagogen der Volksschule für die „großartige Arbeit“, die im Hinblick auf die Lesekompetenz geleistet werde.