Neuer Kommandant für Autobahnpolizei Warth

Zwei Jahrzehnte lang leitete Guido Bartilla die Autobahnpolizei in Warth. Seit wenigen Wochen hat die Inspektion mit Thomas Jursitzky einen neuen Kommandanten. Der 54-jährige Chefinspektor kann auf eine lange Polizeikarriere zurückblicken: Nach seinen Anfängen in Wien wechselte er später zur Autobahnpolizei Tribuswinkel (Bezirk Baden), wo er auch zweiter Kommandant-Stellvertreter war. In Warth bemühte er sich nun um den Chefposten – und das mit Erfolg.

„Wir sind quasi für alles, was hier passiert, zuständig – vom verlorenen Ladegut bis hin zur Schwerverkehrskontrolle.“

Thomas Jursitzky

Von der Warther Mannschaft – sie umfasst 23 Personen, darunter vier Frauen – wurde der Familienvater „gut aufgenommen“, sagt er: „Dadurch, dass Warth quasi meine Nachbardienststelle war, kannte ich einige Kollegen schon.“ Zu tun gibt es Jursitzky zufolge jedenfalls genug, umfasst doch das Einsatzgebiet der Inspektion große Bereiche von A2, S4 und S6. „Wir sind quasi für alles, was hier passiert, zuständig – vom verlorenen Ladegut bis hin zur Schwerverkehrskontrolle.“

esonderes Augenmerk will der Zillingdorfer auf die Einhaltung des Rechtsfahrgebots und – in der kalten Jahreszeit – auf das Beachten der Winterreifen- und Schneekettenpflicht legen. Eine Roadrunner-Szene wie rund um Wien sieht Jursitzky nicht, „sollte es aber zu Straßenrennen kommen, dann gehen wir mit Sicherheit rigoros dagegen vor“, kündigt er an.

Abseits der Polizei ist der passionierte Motorradfahrer übrigens im Musikverein tätig – dort spielt er das Tenorhorn.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.