Schon bisher sicherte Martin Freiler mit seinem Kaufhaus die Nahversorgung in Edlitz. Mit einer besonderen Neuerung sorgt er nun dafür, dass auch früh morgens, spät abends und an Sonn- und Feiertagen eingekauft werden kann.

Direkt vor seinem „Nah und Frisch“-Laden, vis-à-vis des Gemeindeamtes, hat er einen Automaten installiert, der seit knapp zwei Wochen in Betrieb ist. Er versorgt die Kunden mit Schinken, Käse, Molkereiprodukten, kleinen Snacks und Getränken.

„Die Idee hat lange in mir geschlummert. Da wir nun auch Unterstützung vom Land erhalten, wollte ich dies positiv in den Laden investieren“, erklärt Geschäftsführer Martin Freiler. Die ersten Rückmeldungen von Kunden waren äußerst positiv, freut sich der Kaufmann: „Bis Ende des Sommers sammeln wir Vorschläge, welche Produkte noch angeboten werden könnten.“

Das Angebot richtet sich nicht nur an Schüler, die auf dem Weg in die Schule oder nach Hause sind, sondern auch an Personen, denen am Wochenende mal die Milch ausgeht: „Das Notwendigste ist künftig stets griffbereit“, so Freiler.