Freiwillige Feuerwehr Loipersbach feiert 100. Geburtstag

Am vergangenen Samstag fand anlässlich des runden Jubiläums ein Festakt vor dem Feuerwehrhaus statt. Feuerwehrkommandant Jürgen Panholzer konnte zahlreiche Ehrengäste und Abordnungen von Nachbarwehren begrüßen.

Ein erster Höhepunkt war nach der Heiligen Messe die Segnung der beiden neuen Einsatzfahrzeuge durch den Neunkirchner Stadtpfarrer Bernhard Lang. Mit diesen Fahrzeugen, die 30 Jahre alte Autos ersetzen und mit dem Feuerwehrführerschein gelenkt werden dürfen, einem Hilfeleistungslöschfahrzeug 1 mit Wasser (HLF1-W) und einem Mannschaftstransportfahrzeug (MTF), sei die Feuerwehr Loipersbach nun „einsatztaktisch hervorragend aufgestellt“, wie Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Huber in seiner Ansprache betonte.

Bürgermeister Günther Stellwag (ÖVP) erinnerte in seiner Festrede an die Anfänge, als 1922 ein Brandereignis in Loipersbach den Anstoß zur Gründung der Feuerwehr gab und erwies den insgesamt nur acht Kommandanten, die in den letzten 100 Jahren tätig waren, die Ehre. Alle Festredner brachten ihren Dank an die Feuerwehr und ihre Anerkennung der Tätigkeiten der Freiwilligen zum Ausdruck.

Im Zuge der Veranstaltung wurden auch verdienstvolle Kameraden geehrt: So erhielten zum Beipiel Franz Samwald, Josef Stangl, Herbert Eibl und Karl Samwald das Ehrenzeichen des Landes Niederösterreich für 50-jährige Tätigkeit.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.