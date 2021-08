Nachdem am Vortag vor allem die Gemeinden Natschbach-Loipersbach, Seebenstein und Pitten schwer vom Hagel getroffen worden waren, erwischte es in der Nacht die Gemeinden Würflach-Hettmannsdorf, St. Egyden, Ternitz-Sieding, Payerbach und Reichenau ganz besonders.

"Sintflutartiger Regen mit kleinkörnigem Hagel führte binnen kurzer Zeit zur Überlastung der Kanalisation. Durch den Wasserdruck wurden die Kanaldeckel gehoben und die Schächte liefen über. Dies führte neben dem Oberflächenwasser zu zahlreichen überfluteten Strassen und Kellern in den betroffenen Gemeinden", fasste die FF-Plattform "Einsatzdoku.at" zusammen.



Auf der B26 ging zwischen Ternitz-Sieding und Puchberg eine Mure mit rund 100 Kubikmetern Geröll ab, was eine Totalsperre der B26 zur Folge hatte. Die Straßenmeisterei stand mit schwerem Gerät im Einsatz. Weiters wurden mehrere Personen, welche sich im Bereich der Mure in einem Fahrzeug befanden, von der Feuerwehr gerettet und in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand.

Insgesamt standen 17 Feuerwehren mit rund 170 Mitgliedern im Einsatz, um Keller auszupumpen und Straßenüberflutungen zu beseitigen. Der

Einsatz dauerte bis in die frühen Morgenstunden an.