Personeller Wechsel an der Spitze der Leader-Region Bucklige Welt-Wechselland: Im Rahmen der Generalversammlung in Bad Schönau wurde von den Vertretern der 32 Regionsgemeinden und der Interessensgemeinschaften ein neuer Vorstand gewählt.

Nachdem Fritz Trimmel nach über 20 Jahren nicht erneut für die Funktion kandidierte, wurde Michaela Walla, ÖVP-Bürgermeisterin der Gemeinde Warth, zu seiner Nachfolgerin gewählt. Vizeobmann bleibt Kirchbergs ÖVP-Ortschef Willibald Fuchs.

Der neue Vorstand:

Obfrau: Michaela Walla

Michaela Walla Obfrau-Stv.: Willibald Fuchs

Willibald Fuchs Kassier: Fritz Trimmel

Fritz Trimmel Kassier-Stv.: Andreas Graf

Andreas Graf Schriftführer: Michael Nistl

Michael Nistl Schriftführer-Stv.: Thomas Heissenberger

Mehr zum Wechsel an der Spitze der Leader-Region und eine erste kurze Bilanz von Fritz Trimmel über seine Tätigkeit lest ihr in der NÖN-Printausgabe am Mittwoch!