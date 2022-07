100 Jahre NÖ: Hitler in Mönichkirchen

Werbung

Für seine Kriegsaktionen bevorzugte Adolf Hitler sogenannte „Führerhauptquartiere“, welche einerseits näher an der Front als Berlin liegen sollten, aber natürlich auch nicht zu nahe. Er bediente sich dabei, vor allem, wenn nur eine kurze Einsatzzeit geplant war, seines „Führersonderzugs“ mit dem Decknamen „Amerika“. Als im Frühjahr 1941 die Wehrmacht im Balkanfeldzug gegen Griechenland und Jugoslawien losschlug, fiel die Wahl Hitlers und seiner Berater auf Mönichkirchen, genauer gesagt auf den einige Kilometer vom Ort entfernten - inzwischen aufgelassenen - Bahnhof von Mönichkirchen.

Dieser hatte den Vorteil, an einer wenig befahrenen Strecke zu liegen, dennoch verkehrstechnisch nicht zu entlegen zu sein und mit dem Großen Hartbergtunnel ein vor Bombenangriffen sicheres Versteck in der Nähe zu haben. Dieses Führerhauptquartier mit dem Decknamen „Frühlingssturm“ wurde am 12. April 1941 eingerichtet, nachdem unter dem Vorwand von Streckenbauarbeiten der Verkehr schon Anfang April eingestellt worden war. In dieser Zeit wurden die nötigen Vorbereitungsarbeiten für die Nutzung der Bahnanlagen als Führerhauptquartier getroffen, da Hitler selbst den Zug kaum verlassen sollte, einzig den Kinosaal des nahe gelegenen Hotels „Mönichkirchner Hof“ nutzte er, um sich die „Wochenschau“ anzusehen.

In unmittelbarer Nähe des Führersonderzugs waren noch weitere Sonderzüge stationiert: Der Zug des Wehrmachtsführungsstabs mit dem Decknamen „Atlas“ stand am Südportal des Großen Hartbergtunnes in der Nähe des Bahnhofs Tauchen-Schaueregg und Hermann Görings Sonderzug namens „Asien“ stand beim Wiesenhöftunnel nahe Friedberg. Das Oberkommando des Heeres hingegen nutzte die Militärakademie in Wiener Neustadt als Feldquartier – eine Option, die interessanterweise Hitler für sich selbst nicht in Betracht zog.

Nachdem die militärischen Fortschritte auf dem Balkan sogar noch schneller verliefen als geplant – Jugoslawien kapitulierte bereits am 17. April – kümmerte sich Hitler nicht besonders um die Kriegslage, sondern laut Aussage eines Adjutanten war er schon mehr mit dem Überfall auf die Sowjetunion beschäftigt. Unter diesen Voraussetzungen feierte Hitler am 20. April seinen 52. Geburtstag in Mönichkirchen, auf dem provisorischen Bahnsteig stellten sich als Gratulanten Bulgariens Zar Boris III., der italienische Außenminister Graf Ciano und die militärische und politische Führung Nazi-Deutschlands ein, wobei sich der „Führer“ als siegreicher Feldherr inszenierte.

Am 24. April besuchte noch der ungarische Reichsverweser Miklos Horthy Hitler in seinem Hauptquartier, um die territoriale Aufteilung Jugoslawiens zu besprechen. Mit der Kapitulation Griechenlands wurde das Führerhauptquartier „Frühlingssturm“ nicht mehr benötigt und Hitler verließ am 26. April mit seinem Sonderzug Mönichkirchen in Richtung Berlin.

