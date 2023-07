Neubau von Nahversorgerstandort schreitet voran

Es war ein vieldiskutiertes Projekt, das die Stadtgemeinde bereits seit einiger Zeit plant. Susanne Klambauer zieht mit ihrer Trafik in einen Neubau direkt gegenüber die Billa-Filiale in Pottschach. Vor allem die FPÖ bekrittelte immer wieder, dass es nicht die Aufgabe einer Stadt sei, eine Trafik zu finanzieren. „Wir finanzieren das Projekt nur vor und bekommen die Kosten in Form der Miete wieder rückerstattet“, verteidigte SPÖ-Vizebürgermeister Christian Samwald den Neubau. Außerdem sei das Objekt in weiterer Folge im Besitz der Stadt, was man durchaus als Vorteil sehe, so der Vizestadtchef: „Dann können wir entscheiden, was damit passiert.“

Letztendlich wurde das Projekt mehrheitlich im Gemeinderat der Stadt abgesegnet. Mittlerweile sind auch schon die ersten Ergebnisse zu sehen. Die Rohbauarbeiten direkt bei der Pottschacher ÖBB-Haltstelle sind bereits abgeschlossen. „Die Dacharbeiten und Rohinstallationen werden in Kürze in Angriff genommen, sodass wir den geplanten Eröffnungstermin Ende Oktober mit Sicherheit einhalten werden können“, freut sich SPÖ-Vizebürgermeister über den raschen Fortschritt.

Insgesamt investiert die Stadt 320.000 Euro. Diese Kosten werden wiederum durch die Mieteinnahmen zur Gänze refinanziert. Vorerst soll an diesem Standort nur die rund 65 m² große Trafik untergebracht werden. Nach dem Umbau der ÖBB-Haltestelle besteht allerdings die Möglichkeit, weitere Nahversorger in diesem Bereich anzusiedeln.