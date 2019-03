Seit 5. März ist dort, wo früher eine Personenkassa am Ternitzer Bahnhof war, nur noch eine weiße Wand. Bürgermeister Rupert Dworak und Landtagsabgeordneter Christian Samwald (beide SPÖ) haben daraufhin eine Unterschriftenaktion gestartet. Für FPÖ-Stadtrat Erwin Scherz zwar eine gute Idee, gewusst habe man von der Schließung laut ihm aber sicher schon länger.

Bereits vor rund sechs Jahren wurde über das Aus der Personenkassa am Ternitzer Bahnhof gesprochen. Vergangene Woche war es dann tatsächlich soweit – die Personenkassa wurde geschlossen, die NÖN berichtete. Grund war laut den Österreichischen Bundesbahnen der wirtschaftliche Nutzen, der in Ternitz nicht mehr gegeben war. FPÖ-Stadtrat Scherz unterstützt zwar die Unterschriftenaktion, bemängelt aber, warum die Stadtregierung nicht schon vorher reagiert hat: „Die Schließung kam nicht plötzlich! Da gab es schon seit Jahren Pläne. Das ist jetzt nicht nur so, weil die Regierung schwarz-blau ist!“

Das sieht SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak jedoch anders: „Mir wurde am 26. Februar offiziell von zwei Mitarbeitern der ÖBB mitgeteilt, dass die Personenkasse geschlossen wurde. Ob es schon lange Pläne gibt, wie Herr Scherz behauptet, weiß ich nicht. Tatsache ist, dass ich damals mit dem ÖBB-Chef Kern das Offenhalten des Schalters erreicht habe. Der wird nunmehr unter Schwarz-Blau geschlossen! Da hilft dem Herrn FPÖ-Stadtrat kein Herumeiern!“