Seit mehreren Monaten ist der Ternitzer Bahnhof eine Baustelle, mittlerweile gibt es allerdings ein Licht am Ende des Tunnels. Obwohl der Bahnhof bereits kurz vor seiner gesamten Fertigstellung steht – bis Jahresende soll alles vollendet sein –, stehen die Lifte am Bahnhof noch immer still. Bürgerlisten-Mandatarin Anna Spies sieht hier einen dringenden Handlungsbedarf.

Ende Juli habe SPÖ-Stadtchef Rupert Dworak laut Spies angekündigt, dass die Lifte in ein paar Wochen in Betrieb gehen würden. „Bis jetzt fährt aber noch kein einziger Lift und jetzt haben wir Anfang Oktober. Unter ein paar Wochen verstehe ich zwei bis drei Wochen“, kritisiert die Bürgerlisten-Mandatarin die aktuelle Situation. Vor allem jene Bahnfahrer, die mit Kinderwägen oder Koffern unterwegs sind, hätten es derzeit nicht leicht, auf die Bahnsteige zu kommen. „Es gibt auch keine Information, wann es soweit sein wird. Wenn man so etwas schon so groß verkündet, dann sollte das schon bald mal stattfinden“, pocht Anna Spies auf eine baldige Inbetriebnahme der Lifte.

„Wenn man so etwas groß ankündigt, dann sollte das schon bald mal stattfinden!“ Anna Spies

Diese liege laut SPÖ-Stadtchef Rupert Dworak aber nicht im Einflussbereich der Stadt, er betont aber: „Die Lifte sollten bald ihren Betrieb aufnehmen!“ Das bestätigt auch ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif auf Anfrage der NÖN: „Die Inbetriebnahme der bereits eingebauten Lifte – Bahnsteig 1 und 2 sowie Hauptzugang – sollten in diesem Monat erfolgen!“

Damit gibt sich Spies allerdings nicht zufrieden. Sie fordert eine Übergangslösung für die Bahnfahrer. Damit stößt sie bei Dworak und auch den ÖBB aber auf Unverständnis. „Dann soll Frau Spies den Österreichischen Bundesbahnen bitte eine Alternativlösung vorschlagen. Es nützt jetzt auch nichts, wenn sie sagt, dass alles schneller gehen soll“, geht Dworak mit Spies‘ Forderung hart ins Gericht.

Der Bahnhof in Ternitz werde laut Seif gerade umfassend modernisiert. „Er war vor der Modernisierung nicht barrierefrei und ist dies daher auch während des Komplettumbaus nicht. Wir bitten um Verständnis, dass Barrierefreiheit im Zuge von Umbauarbeiten leider nicht immer gewährleistet werden kann“, so Seif. Ziel sei es, dass der Bahnhof bis April 2022 komplett barrierefrei ist.