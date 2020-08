Fast jeder Neunkirchner kennt sie – die Abkürzung über die Trift Richtung Blätterstraße, wo die Südbahn über eine abenteuerliche, steile und enge Überführung, im Volksmund der „Guglhupf“ genannt, überquert wird. Diese Querung muss aufgrund des ÖBB-Ausbaus der Südbahn zu einer Hochleistungsstrecke umgebaut werden.

„Für die geplante Hochleistungsstrecke ist der Abstand zwischen den Gleisen, Oberleitung und der Brücke zu gering, deshalb muss ein Umbau erfolgen“, weiß ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer über die Hintergründe. Aus diesem Grund gibt es am Mittwoch auch ein Gespräch mit den Vertretern der Bundesbahnen im Rathaus, bei der auch Vertreter der politischen Fraktionen anwesend sein werden. „Uns ist wichtig, dass diese Überführung aber auf jeden Fall erhalten bleibt, immerhin ist sie für die Landwirte aus Mollram eine wichtige Verbindung. Die müssten sonst mit ihren Traktoren über St. Egyden oder das Neunkirchner Stadtgebiet ausweichen, was nicht zumutbar wäre“, präzisiert der Stadtchef.

Ein Diskussionspunkt werden dabei sicherlich die Kosten für die Umgestaltung sein: „Wir werden versuchen, so günstig wie möglich davonzukommen!“ Das Projekt ist aber ohnehin nicht eines, das sofort umgesetzt werden muss. Bis zur Eröffnung des Semmeringbasistunnels soll der Umbau erfolgen.

Unterführung für die Raglitzer Straße

Auf der Tagesordnung wird am Mittwoch aber auch die Verkehrslösung bei den Schrankenanlagen in der Flatzer Straße und in der Raglitzer Straße stehen. „Zumindest muss es für die Flatzer Straße eine akzeptable Ersatzlösung geben“, fordert Osterbauer. Bei der Raglitzer Straße scheint man immerhin bereits einen Schritt weitergekommen zu sein: Hier wird aktuell als Lösung eine Unterführung präferiert. „Näheres wissen wir ab Mittwoch“, so Osterbauer.