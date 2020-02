12,1 Millionen Euro werden in den Bau der Südbahnunterführung in Pottschach gesteckt. "Seit mehreren Jahren führen wir mit den Österreichischen Bundesbahnen intensive Verhandlungen, um die Verkehrssicherheit in unserem Stadtgebiet durch die Errichtung von Unterführungen zu erhöhen.

Nachdem das Projekt Rohrbach abgeschlossen ist, wird nunmehr die Unterführung im Ortsteil Pottschach in Angriff genommen", so SPÖ-Stadtchef Rupert Dworak. Die Gemeinde selbst wird sich an der Finanzierung mit 1,25 Millionen Euro beteiligen.

Erste Vorarbeiten ab 14. März

Die ersten Arbeiten rund um die Unterführung werden bereits ab 14. März starten und bis ca. 5. Juni andauern. Die Hauptarbeiten starten dann am 15. Juni und dauern voraussichtlich bis 1. Juni 2022. Nach der Fertigstellung wird die bestehende Eisenbahnkreuzung aufgelassen.