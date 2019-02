Ja, eine Pizzeria ist nicht gerade ein Ort, an dem man einen Ball veranstalten würde. Dass es aber funktioniert, das hat die Gemeinde Seebenstein unter Beweis gestellt, die ihren diesjährigen Ball in Jürgen Höflers Pizzeria „Zum Spitz“ ausgetragen hat. SPÖ-Bürgermeisterin Marion Wedl durfte dabei einen ganz besonderen Gast begrüßen: SPÖ-Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl stattete dem Gemeindeball einen Besuch ab. Er wurde von SPÖ-Landtagsabgeordneten und Ternitz‘ Vizebürgermeister Christian Samwald begleitet. Besonders erfreulich an diesem Abend war jedoch der Altersdurchschnitt der Gäste. „Heute sind so viele junge Leute da, das freut mich wirklich ganz besonders“, so die Ortschefin. Gefeiert wurde jedenfalls bis in die späten Abendstunden.